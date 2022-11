Transição energética, gestão empresarial e geopolítica no Bizfeira/Europarque

"Gerir na Nova Ordem Mundial" é o tema central da conferência anual Fórum Bizfeira, a realizar quinta-feira, 10 de novembro, no Europarque, em Santa Maria da Feira. Entre os 11 oradores presentes neste fórum irão estar Paulo Portas, António Nogueira Leite e João Manso Neto.

Realizado anualmente desde 2016, o Fórum Bizfeira é uma conferência anual de âmbito económico, promovida pelo Município de Santa Maria da Feira, que reúne empresários, gestores, especialistas e investigadores.

"Com esta iniciativa pretende-se partilhar e dar visibilidade às oportunidades e desafios da economia global que exigem às empresas um reforço da sua competitividade e, consequentemente, a definição de estratégias e alterações organizacionais e de operação para uma melhor resposta às exigências do crescimento económico", refere a organização.

O período da manhã será integralmente dedicado à sustentabilidade ambiental, com a apresentação do projeto de polinização urbana para empresas "Good for Beesness".

Gestão empresarial num mundo em mudança, transição energética e descarbonização, energias renováveis, comunidades de energia e geopolítica serão os grandes temas em análise e discussão durante a tarde que terá intervenções dos oradores e moderadores.

Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e anfitrião do Fórum Bizfeira, fará a sessão de abertura às 14.15 horas, seguindo-se a intervenção de António Nogueira Leite, gestor, administrador e professor catedrático da NOVA SBE - School of Business and Economics que vai lançar a discussão em torno do tema "O mundo mudou. E a gestão empresarial?".

Às 15.30 horas, Pedro Fonseca Santos, managing partner da 2GO Out Consulting, e Luís Castanheira, administrador-delegado da Energaia, esmiúçam o tema "Como reduzir a fatura energética e descarbonizar?".

No mesmo âmbito, o CEO da Greenvolt, João Manso Neto, centrará a sua exposição no tema "As energias renováveis e as comunidades de energia. Qual o impacto na redução do custo energético das empresas?", momento de partilha, análise e reflexão dinamizado por Camilo Lourenço.

A conferência termina com a intervenção de Paulo Portas, professor convidado da NOVA SBE, que fará uma análise geopolítica a um mundo em mudança - "Quo vadis mundo?". Carlos Daniel, jornalista da RTP, conduz esta última conversa temática.

A encerrar o Fórum Bizfeira, agentes locais do ramo da hotelaria e restauração apresentam saberes e sabores identitários do território num "Feira de Honra" dedicado à degustação e networking.