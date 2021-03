Três anos de "Café com os Avós": iniciativa espera fim da pandemia para regressar

Salomão Rodrigues Hoje às 15:48 Facebook

O presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa, está a assinalar os três anos do "Café com os Avós", iniciativa que tem por objetivo sensibilizar a população para a necessidade de um olhar mais atento para com os vizinhos idosos," sobretudo os mais sós e isolados". O autarca aguarda o fim da pandemia para retomar os encontros, entretanto suspensos.

O primeiro encontro do "Café com os Avós" realizou-se a 13 de março de 2018, com os irmãos centenários da freguesia S. Miguel de Souto, Alberto Andrade e Albano Andrade (na altura com 106 e 108 anos - hoje têm 109 e 111 anos, respetivamente).

Muitas outras visitas se seguiram no concelho até que a iniciativa acabou por ser suspensa em março de 2020, devido à pandemia. "O mais importante é a segurança e a saúde de todos, em particular dos grupos de maior risco", justifica Emídio Sousa.

A iniciativa consiste na visita do presidente da Câmara aos idosos que passem os seus dias sozinhos em casa, conversando com eles e ouvindo o que tem para contar.

O idoso oferece o café (ou chá) e o presidente da Câmara oferece uma fogaça, tradicional pão doce de Santa Maria da Feira.

Emídio Sousa diz querer retomar estes encontros assim que estejam reunidas todas as condições de segurança para o fazer.

"Ficaria horas a conversar, pois são histórias que me dizem muito e me fazem lembrar os tempos em que cresci ao cuidado da minha avó", confidenciou Emídio Sousa, para quem estes encontros são sempre um reavivar de memórias e uma aprendizagem. "Os mais velhos são os mais sábios. Têm muito para contar, genuínas lições de vida", considera.

O autarca afirma que um dos grandes desafios relacionados com a longevidade passa pela "importância de incutirmos nas nossas gentes e instituições, a começar pelos mais novos, uma efetiva preocupação social da vizinhança, como forma de atenuar o isolamento e a solidão".