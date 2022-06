Três dias de festa a cuidar do presente a pensar no futuro

Salomão Rodrigues Hoje às 18:12 Facebook

Um total de 45 iniciativas vão marcar a VII edição do "Mosaico Social", espaço de encontro, homenagem, debate, reflexão e partilha das boas práticas na área social, que envolve os 120 parceiros da Rede Social concelhia a decorrer entre esta sexta-feira e domingo.

Tendo como mote "Cuidar do presente a pensar no nosso futuro", o projeto conjunto do Município da Feira, através da Rede Social concelhia, e Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria, inclui o Mosaico Social em Festa.

Um dos momentos das comemorações que, diz a organização, "pretende celebrar e partilhar com a comunidade um conjunto de projetos e iniciativas, onde se incluem atividades lúdicas e desportivas".

Estão agendadas as olimpíadas seniores; workshops, livros e leituras; dança e teatro; saúde e bem-estar; e a Gala Prémio Concelho Solidário, que, nesta edição, vai homenagear todas as entidades, movimentos e pessoas que contribuem ativamente para a superação e excelência dos cuidados.

A gala vai realizar-se já hoje, no Cineteatro António Lamoso. No sábado, é apresentado o livro "COMUNITÁRIA - 20 Anos de Arte e Comunidade em Santa Maria da Feira".

No mesmo dia, estreia o espetáculo "Singular Margem", nas margens do rio Cáster, protagonizado por jovens institucionalizados da Obra do Frei Gil e pessoas da comunidade com acompanhamento na área da saúde mental. À noite, há "Samba sem Fronteiras", com espetáculo e baile comunitário junto à Casa do Moinho.



Programação

A programação de domingo é dedicada à saúde e ao bem-estar. Pela manhã, realiza-se o passeio "Sentidos, Saúde e Bem-Estar", promovido pela Unidade de Cuidados à Comunidade - Feira do ACES Feira/Arouca. Depois, é apresentado o Projeto de Monitorização Comunitária da Hipertensão Arterial, na carrinha MIDAS (eira do Orfeão). Trata-se de uma iniciativa-piloto, com recurso a uma aplicação de telemóvel, dirigida a pessoas residentes no concelho da Feira, maiores de 50 anos, com diagnóstico de hipertensão.

Através dessa ferramenta, o utente poderá saber mais sobre a doença e sobre a forma de a gerir melhor, reduzindo a probabilidade de complicações associadas e consequente melhoria da sua qualidade de vida.