Unidade de Hospitalização Domiciliária do CHEDV duplica capacidade

Salomão Rodrigues Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Hospitalização Domiciliária do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CHEDV) tratou mais de 400 doentes em dois anos e meio e pretende duplicar a sua capacidade de resposta.

O CHEDV iniciou, em novembro de 2018, a atividade da sua Unidade de Hospitalização Domiciliária, tendo sido uma das primeiras instituições do Serviço Nacional de Saúde a fazê-lo. Na altura ficou definida uma capacidade de internamento simultânea até cinco doentes

.Dois anos e meio decorridos e mais de 400 doentes tratados por esta unidade nos respectivos domicílios, em vez do tradicional internamento hospitalar, "chegou a hora de reforçar a capacidade instalada", explica o CHEDV, onde estão incluídos os hospitais da Feira, São João da Madeira e Oliveira de Azeméis.

Foi entregue, recentemente, um segundo veículo de hospitalização domiciliária aos coordenadores desta unidade. "Com a disponibilidade deste veículo e o reforço da equipa afeta ao serviço, o CHEDV irá duplicar a capacidade instalada, tratando desta forma mais doentes no conforto dos seus lares".



O presidente do Conselho de Administração do CHEDV, Miguel Paiva, agradeceu aos coordenadores médico e de enfermagem, Joana Malheiro e João Duarte, respetivamente, "todo o empenho que tem sido demonstrado" pela equipa deste serviço e manifestou a confiança de que este aumento de capacidade "irá contribuir de forma muito significativa para a satisfação dos utentes e suas famílias, garantindo um tratamento dos doentes num ambiente muito mais humanizado".