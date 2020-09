Urgência pediátrica do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga com falta de clínicos

Salomão Rodrigues Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Administração reconhece constrangimentos, mas garante continuidade do serviço de urgência pediátrica.

A urgência pediátrica do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga "tem carência notória de recursos humanos", denuncia o Sindicato Independente dos Médicos (SIM). A administração do CHEDV garante que, apesar das dificuldades reconhecidas, o serviço tem sido assegurado.

De acordo com o SIM, a falta de pediatras, coloca em causa o "bom funcionamento do Serviço de Urgência", levando os médicos a entregar, "em bloco e formalmente, documento de escusa de responsabilidade".

Acusa, ainda, o Sindicato que as escalas de urgência, "têm desrespeitado as normas técnicas e legais, trazem um risco clínico inaceitável para os doentes e acarretam uma situação de grande exaustão nos profissionais".

Motivo pelo qual o SIM diz aconselhar os médicos integrados no Serviço de Pediatria do CHEDV a manter as declarações de escusa de responsabilidade, bem como "apresentar as declarações de protesto, sempre que quando futuramente escalados e no momento da prestação de trabalho urgente não estejam respeitadas as regras".

É igualmente referido que os pediatras, quando escalados para a prestação de trabalho urgente, prestam simultaneamente assistência a outros serviços, nomeadamente ao internamento, "o que não têm qualquer obrigação de cumprir".

O SIM acusa também o Governo de "não dialogar com os médicos (e de com eles negociar melhorias na carreira)" e, "de os menosprezar, apesar de simpáticas declarações de circunstância e de momento".

A administração do CHEDV esclarece que a escala dos pediatras "tem sido assegurada pelo empenho e dedicação dos elementos da equipa, bem como com o apoio de outros elementos contratados em regime de prestação de serviços para o efeito".

Recorda que o Serviço de Pediatria conta com 22 elementos. De entre a equipa, há oito pediatras que podem assegurar "sem restrições" o serviço de urgência no período noturno e os restantes, "por motivo de idade ou de saúde, estão dispensados de o fazer. Atualmente, dos oito elementos disponíveis, há dois pediatras que estão dispensados de prestar serviço de urgência por motivos de gravidez/maternidade", esclareceu.

Informa que o Serviço de Pediatria do CHEDV "elabora, com regularidade mensal, uma escala de urgência, e a escala para o mês de setembro assegura o funcionamento do serviço para todos os dias".

Também a Ministra da saúde, Marta Temido, se referiu, esta quarta-feira, a este problema, recordando que a falta de clínicos "é uma realidade recorrente do envelhecimento demográfico dos nossos profissionais médicos". "A pediatria é uma especialidade da qual temos particular carência", afirmou, ainda.

Seis novos pediatras

Nos últimos quatro anos o serviço de pediatria do CHEDV foi reforçado com seis novos pediatras e, durante o mês de agosto, foi autorizada a contratação de dois novos pediatras para o quadro da instituição, com dedicação ao Serviço de Urgência.

911 novos médicos

Foi, ontem, publicado no Diário da República o Despacho do Ministério das Finanças, autorizando a abertura do concurso de colocação de 911 médicos nos hospitais do SNS, estando para breve a identificação das vagas por hospital, entre eles o CHEDV.