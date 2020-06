Utentes acumulam-se no exterior do Hospital da Feira para realização de exames

Salomão Rodrigues Hoje às 15:07 Facebook

Os utentes do Hospital S. Sebastião, na Feira, acumulam-se diariamente no exterior das instalações para aguardarem a sua vez na realização de exames. A administração do Hospital justifica que os utentes não estão a respeitar a hora marcada para os exames e apela ao respeito dessa indicação.

A denúncia da espera prolongada no exterior das instalações para a realização de análises e outros meios complementares de diagnóstico foi feita pela Bloco de Esquerda (BE), considerando a situação "inadmissível".

De acordo com os bloquistas, "muitos utentes são convocados para os mesmos horários" o que provoca alguma congestão no atendimento.

Dizem, no entanto, ser compreensível que, devido à pandemia de covid-19, "se evite a aglomeração de muitas pessoas em salas fechadas", sugerindo que a "marcação de exames e consultas para horários específicos e desencontrados de outros utentes" para evitar "aglomerações motivadas pela espera."

O BE quer que sejam criadas "condições para que essa espera seja feita, no respeito pelas regras de distanciamento e de saúde pública que o momento exige."

Ao JN, a administração do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga esclarece que tem sido "constatado que muitos utentes estão a apresentar-se no Hospital com bastante antecedência face aos horários agendados, não respeitando os horários de marcação".

É, ainda, informado que os profissionais da portaria do Hospital têm explicado aos utentes a importância de respeitarem os horários das convocatórias, procurando sensibilizá-los a aguardarem pela hora de entrada nas suas viaturas ou fora do perímetro do perímetro do hospital para evitar acumulação de pessoas.

"O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga apela à compreensão dos seus utentes e ao respeito escrupuloso dos horários de agendamento de forma a evitar a acumulação de pessoas".

Informa esta unidade hospitalar que o agendamento foi implementado com vista ao "cumprimento escrupuloso das normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde relativamente à retoma das atividades das unidades hospitalares do SNS", garantindo que as salas de espera têm uma ocupação que garanta a distância social recomenda e, desta forma, evite riscos.

A implementação desta medida de segurança implicou uma redução para um terço da lotação das salas de espera.