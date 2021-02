Vacinação para grupos prioritários arranca na quarta-feira em cineteatro da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Inicia-se, na quarta-feira, a vacinação para grupos prioritários na Feira. As instalações do Cineteatro António Lamoso foram transformadas em centro de vacinação local no âmbito da pandemia de covid-19.

O Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga Feira/Arouca, com a colaboração da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, instalou no espaço do Cineteatro António Lamoso um centro de vacinação temporário.

De acordo com a autarquia, o novo centro inicia a sua atividade em pleno, "seguindo a orientação da criação de centros de vacinação de dimensão variável, adaptáveis e flexíveis à disposição de vacinação, geografia e demografia de cada local, com as condições necessárias ao cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção".

Nas próximas semanas, serão vacinados os grupos prioritários: pessoas dos 50 aos 79 anos, com patologias como insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, e DPOC ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração; e pessoas com 80 ou mais anos. Os utentes serão contactados, preferencialmente, via SMS, à qual devem responder para efetivar a marcação. Caso o utente não responda ou não tenha contacto por telemóvel, os serviços contactarão via carta ou telefone.

O centro de vacinação funcionará de segunda-feira a domingo, das 9 às 20 horas, com agendamento prévio. Para facilitar o acesso ao espaço, a Câmara Municipal identificou espaços de estacionamento exclusivos para utentes junto ao Cineteatro António Lamoso. Os espaços estão repartidos entre a Rua Prof. Egas Moniz e o recreio da EB N.º 1 de Santa Maria da Feira, num total de 54 lugares disponíveis para o efeito.