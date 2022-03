"Viagem" liberta centro da Feira e alarga-se ao rio

A próxima edição da Viagem Medieval vai deixar de ocupar o centro histórico da Feira e alarga a sua área ao longo das margens do rio Cáster, nas Guimbras. É esperada a "melhor Viagem de sempre", num programa que, pela primeira vez, revisita vários reinados. Entre 3 e 14 de agosto.

Mudança e expectativa: a 25.ª edição do maior evento peninsular que recria a Idade Média será marcado por alterações de fundo que prometem levar nova dinâmica ao palco medieval da Feira, um investimento anual de 1,5 milhões de euros.

Deixam de existir os pórticos de controlo no centro da cidade, libertando-o para a circulação de visitantes e moradores, e desaparecem as tabernas na Praça Dr. Gaspar Moreira. Também os cinco restaurantes, que nas edições anteriores ocupavam o Rossio, desaparecem. Pretende-se minimizar as queixas dos moradores, devido aos constrangimentos nos acessos às suas habitações ou aos serviços públicos.