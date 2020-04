Viagem Medieval em Santa Maria da Feira cancelada

Ana Sofia Rocha Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A Viagem Medieval, maior recriação histórica da Europa, que acontece todos os anos em Santa Maria da Feira, Aveiro, foi, este domingo, cancelada devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com os promotores do evento, "a renovação do Estado de Emergência, no dia 17 de abril, inviabiliza a realização da XXIV Viagem Medieval em Terra de Santa Maria".

Este ano, a recriação histórica iria decorrer de 29 de julho a 9 de agosto, em Santa Maria da Feira. Num comunicado enviado às redações, a organização da Viagem Medieval - a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Empresa Municipal Feira Viva e Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira - esclareceu que o "o que importa são as pessoas".

"Todos os cenários possíveis estiveram em cima da mesa e foram amplamente ponderados e discutidos pelas três entidades que assumem a organização, mas além da renovação do Estado de Emergência contou também para esta decisão unânime o parecer pedido à Unidade de Saúde Pública da Feira/Arouca que aponta para o cancelamento como a decisão a tomar nesta altura de Pandemia", revelou a organização.

A Viagem Medieval volta em 2021 com o contexto histórico da Dinastia Afonsina.