Viagem Medieval em Santa Maria da Feira volta a ser cancelada

O atual momento de pandemia de covid-19 levou a organização da Viagem Medieval a decidir não realizar do evento este ano.

Considerando o aumento de casos positivos de covid-19 a nível nacional, regional e local, a Comissão Executiva da Viagem Medieval - Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Empresa Municipal Feira Viva e Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira - "considerou que, apesar de todos os esforços encetados, não estão reunidas as condições necessárias para a realização de um evento com a dimensão da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria".

"A organização anseia que, em 2022, com a pandemia a fazer parte do passado, a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria volte a transformar o Centro Histórico da cidade de Santa Maria da Feira num intenso palco de momentos da História de Portugal".