Viagem medieval está de volta em agosto

Depois de dois anos de interregno, devido à covid-19, Santa Maria da Feira volta a receber a Viagem Medieval, de 3 a 14 de agosto. Os cortejos, os espetáculos e as zonas de convívio voltam à cidade da Feira na 25.ª edição do evento.

"O regresso da Viagem Medieval é o retomar de um evento que é uma imagem de marca nacional e internacional de Santa Maria da Feira e é o recuperar de uma tradição que liga todos os agentes do território na promoção do património histórico de Portugal", afirmou Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal.

O autarca referiu, ainda, que, "ao fim de dois anos, é com alegria e renovada esperança que se anuncia aquela que é a grande festa do concelho de Santa Maria da Feira, que permitirá o reencontro dos feirenses com a sua identidade cultural numa viagem para a qual estão todos convidados".

A organização da XXV Viagem Medieval diz que "perseguirá a expectativa de continuar a ser um evento de referência e em 2022, volta-se a viver experiências únicas e a celebrar as aulas vivas da História de Portugal na melhor viagem medieval de sempre".