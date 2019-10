Viu cirurgia adiada três vezes no próprio dia no Hospital da Feira

Catarina Silva Hoje às 09:32 Facebook

Numa das ocasiões, Manuel Oliveira, de 74 anos, que precisa de ser operado à bexiga, já estava à porta do bloco. Unidade nega falta de médicos anestesistas.

Desde o início do ano que Manuel Oliveira, 74 anos, viu três vezes a cirurgia à bexiga ser adiada no próprio dia. Numa delas já estava à porta do bloco operatório do Hospital da Feira. Na última vez, a 30 de setembro, acabou a escrever no Livro de Reclamações. "Estou farto de sofrer. Três dias antes da cirurgia tenho que fazer um tratamento de preparação e sou constantemente avisado do cancelamento no próprio dia. Os tratamentos não são fáceis, são umas injeções na barriga. Isto faz-se? Somos alguns animais?", questiona.

A primeira cirurgia estava agendada para meados deste ano, mas foi cancelada porque "diziam que havia greve". Dessa vez, conta o paciente, já estava à porta do bloco operatório e voltou para casa. Em agosto, recebeu uma carta a comunicar a nova data: 2 de setembro. "Ligaram-me para cancelar por falta de anestesistas". Foi reagendada para dia 30, mas Manuel, nessa data, acabou por nem sair de casa: "Ligaram-me de manhã a dizer para não ir, porque não tinham anestesistas".