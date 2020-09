Área Dedicada Covid-19 reabre quinta-feira em S. João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 13:41 Facebook

O Centro de Saúde de S. João da Madeira volta a acolher a Área Dedicada Covid-19, que funcionará, já a partir de quinta-feira, todos os dias úteis, entre as 8 horas e as 20 horas.

Este serviço do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte abrange os concelhos de S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, sendo neste último município que o serviço de atendimento funcionará aos fins de semana e feriados.

A autarquia lembra que os cidadãos "não devem, no entanto, acorrer diretamente à Área de Atendimento Covid, mas sim contactar previamente os números de telefone disponibilizados para o efeito, no sentido de receber as indicações adequadas face dos sintomas que apresentem".

Assim, os utentes residentes em S. João da Madeira que desenvolvam sintomas suspeitos de covid "não se devem dirigir aos serviços de saúde, ligando primeiro para um dos seguintes números de telefone: 914 886 444 (aos fins de semana e feriados); 966 753 829 (de segunda a sexta-feira); 808 24 24 24 (Linha de Saúde 24)", informa a Câmara Municipal.

Os munícipes que recebam a indicação para se dirigirem à Área Dedicada Covid, que está devidamente identificada no Centro de Saúde de S. João da Madeira, "devem respeitar rigorosamente a sinalética afixada no local, que foi preparado para o efeito com a Câmara Municipal, em articulação com (ACeS) de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte".