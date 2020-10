Autarcas de São João da Madeira em quarentena após teste positivo à covid-19 de presidente

Salomão Rodrigues Hoje às 20:00 Facebook

O vice-presidente da Câmara de São João da Madeira e outras pessoas de convivência mais próxima do presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira estão em quarentena. O autarca testou positivo à covid-19.

Fonte da Câmara Municipal confirma que, devido aos contactos que mantiveram com o presidente da câmara, Jorge Sequeira, nos dias anteriores ao seu teste positivo à covid-19, "outros elementos da autarquia estão em quarentena e exercendo as suas funções em teletrabalho".

Entre os vários elementos em quarentena preventiva encontram-se o vice-presidente, José Nuno Vieira, a vereadora da Ação Social, Paula Gaio, e o chefe de gabinete, José Fonseca.

O presidente cumpriu esta segunda-feira, na sua habitação, o segundo dia de confinamento após o resultado positivo a um teste à Covid-19, "cujo resultado, conhecido na noite desse mesmo dia, [sábado à noite] foi positivo".

"Encontra-se em casa, a partir de onde efetua a coordenação e o acompanhamento da atividade municipal", informa a autarquia em comunicado.

Ainda não é conhecida a fonte de contágio do presidente, mas a mesma não estará relacionada com a atividade no interior do edifício municipal, ao que apurou o JN.

Também não é certo se os elementos que se encontram em confinamento preventivo ou funcionários da autarquia serão sujeitos a testes de despistagem.

A câmara refere que a situação "está a ser gerida pela Autoridade de Saúde Local, que determinará as medidas adequadas em cada momento, nomeadamente quanto à realização de testes".

Registavam-se, esta segunda-feira, na cidade, 107 casos em vigilância, mais 11 casos em vigilância em relação ao dia anterior e 175 casos confirmados, mais cinco em relação ao dia de domingo.