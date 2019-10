Controlado incêndio em loja em São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 13:16, atualizado às 13:30 Facebook

Os bombeiros de São João da Madeira estão a combater, esta quinta-feira ao início da tarde, um incêndio numa loja da cidade. As chamas já estão controladas, mas ainda há muito fumo no edifício.

O incêndio deflagrou na cave da loja Printzone, na Avenida Engenheiro Arantes de Oliveira, um local onde estariam armazenados produtos químicos.

O fumo intenso atingiu as partes comum do edifício e as poucas pessoas que habitam no prédio foram retiradas de casa por precaução.

O proprietário da loja foi transportado ao hospital, por precaução, devido a inalação de fumo.