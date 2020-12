Bombeiros de S. João da Madeira com vales de compras para o Natal

JN Hoje às 10:54 Facebook

Os bombeiros de S. João da Madeira voltam este ano a ter direito a vales de compras no valor de 50 euros no comércio de rua do concelho. O apoio é atribuído pela Câmara, como reconhecimento do "importante serviço prestado à comunidade".

A verba em causa é assumida em 85% pela Autarquia, sendo os restantes 15% suportados pelos estabelecimentos comerciais aderentes.

"Neste segundo ano de realização da iniciativa, que conta com o envolvimento da Associação Comercial e Industrial do concelho, cada um dos cinco vales de 10 euros pode ser descontado até ao dia 31 de dezembro, em compras iguais ou superiores a 25 euros, não acumuláveis com outras promoções, mas acumuláveis entre si (por exemplo, em 50 euros pode descontar dois vales)", explica o Município.

As compras devem ser feitas nos estabelecimentos aderentes.

O Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de S. João da Madeira, aprovado em 2018, já contempla outras medidas como redução nos impostos e taxas locais, no preço da água e a isenção de pagamento de refeições escolares dos filhos.