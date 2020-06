Câmara da São João da Madeira "coloriu" e recuperou mais de uma centena de bancos

Salomão Rodrigues Hoje às 15:53 Facebook

Nos dois últimos anos, mais de uma centena de bancos localizados em diferentes pontos do concelho de S. João da Madeira foram recuperados pelos trabalhadores da autarquia.

Ao todo, já são mais de 100 os bancos de jardim requalificados nos últimos dois anos, em S. João da Madeira, fruto do trabalho de manutenção realizado pela Unidade Logística e Operacional da Câmara Municipal.

Uma das intervenções mais recentes realizadas nesse âmbito decorreu no Parque do Rio Ul, mais concretamente entre as pontes localizadas na zona sul desse espaço verde municipal, junto ao Lugar da Ponte, no entroncamento da Avenida do Vale com a Avenida da Liberdade.

Estes trabalhos ao nível do mobiliário urbano, que vão prosseguir, têm abrangido diversos parques e espaços públicos sanjoanenses, que passam, assim, a poder ser usufruídos com maior comodidade por parte de residentes e visitantes.

Refira-se que, no âmbito destas intervenções procedeu-se, ainda, à colocação de mais de uma dezena de bancos de lápis, criados e produzidos pela própria Câmara, que constituem uma homenagem à indústria de S. João da Madeira e que são já um ícone da cidade.