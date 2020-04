Câmara de S. João da Madeira vai investir 260 mil euros em passeios

Salomão Rodrigues Hoje às 15:03 Facebook

A Câmara Municipal de São João da Madeira vai investir cerca de 260 mil euros na melhoria da rede pedonal do concelho, apostando na construção de novos passeios e na recuperação dos que se encontram degradados.

O investimento contará com a comparticipação europeia, no âmbito do FEDER, tendo o município já aprovada a respetiva candidatura a programa "+Acesso", do Portugal 2020, assegurando um financiamento comunitário de 192 mil euros.

Através deste investimento, a Câmara Municipal afirma que irá reforçar a aposta na promoção da acessibilidade inclusiva no concelho, que está também na base da empreitada "Cidade Inclusiva", atualmente em curso e que contempla intervenções em mais de 50 passadeiras para peões.

Este novo projeto permitirá alargar esse tipo de intervenções na rede pedonal, designadamente através da construção, alargamento e rebaixamento de passeios, eliminação de estrangulamentos, constituição e relocalização de passagens pedonais, aplicação de pisos táteis nos pavimentos, melhoria da sinalização vertical e horizontal e instalação de marcadores de pavimento solares.

Dessa forma, "contribui-se para o desenvolvimento de um ambiente urbano mais inclusivo, que assegura acessibilidades físicas mais equitativas para todos".

Em concreto, o projeto promove a "continuidade dos percursos e as condições de conforto e segurança nas deslocações em meio urbano", impulsionando "uma mobilidade mais inclusiva, através da eliminação de barreiras aos utilizadores mais vulneráveis", justifica, em comunicado, a autarquia.