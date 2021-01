Câmara de São João da Madeira reforça meios humanos para rastreio da covid

Salomão Rodrigues Hoje às 18:45 Facebook

O presidente da Câmara de S. João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira, destacou, esta quinta-feira, mais quatro funcionários para apoio à equipa de saúde pública do Agrupamento de Centros de Saúde Aveiro-Norte, aumentando a capacidade na resposta de rastreio da covid-19.

São trabalhadores que ficam sob a orientação funcional do Delegado de Saúde, em articulação com o Coordenador Municipal de Proteção Civil.

No despacho que formaliza esta afetação de trabalhadores da autarquia, Jorge Vultos Sequeira tem em consideração "a prioridade que deve ser conferida às necessidades de saúde pública no atual contexto" e "a necessidade de dotar os serviços de saúde dos recursos necessários para dar resposta à gravidade da situação epidemiológica".

A autarquia lembra que o autarca já tinha avançado com uma medida no mesmo sentido, "no final de novembro passado, altura em que também decidiu disponibilizar, no edifício do Fórum Municipal, instalações específicas para a realização desse trabalho".

Nessa célula de rastreio têm desempenhado funções, desde então, quatro trabalhadores de diferentes setores do município, alguns dos quais passaram, entretanto, a fazê-lo a partir de casa. Esse número passa agora para o dobro, com o reforço de equipa formalizado em despacho pelo presidente da Câmara.

Há ainda outras duas pessoas dos quadros da autarquia de S. João da Madeira que estão a colaborar com a Direção Geral da Saúde (DGS): uma psicóloga da divisão da educação e uma funcionária da área da cultura que já se encontrava desde o início da crise em reforço ao serviço municipal da Proteção Civil e que atualmente coordena uma equipa de rastreio covid na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.