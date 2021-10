Câmara de São João da Madeira reitera apoio a Bombeiros

Salomão Rodrigues Hoje às 17:19 Facebook

São João da Madeira assinalou, na manhã deste sábado, o Dia Municipal do Bombeiro, iniciativa que contou com uma exposição dos meios de socorro, promoções em parada e um desfile motorizado de veículos dos Bombeiros pelas ruas da cidade.

"Podem ter a certeza e a garantia de que a câmara municipal continuará a apoiar-vos", afirmou o presidente da Câmara Municipal, Jorge Sequeira, na sessão comemorativa.

O autarca lembrou que os Bombeiros Voluntários de São João da Madeira "constituem um pilar fundamental do nosso sistema de proteção civil municipal".

Jorge Sequeira referiu que, no próximo ano, serão dados "passos importantes", que passam pela "execução em pleno" do primeiro contrato-programa de financiamento assinado entre a autarquia e os bombeiros.

Garantiu, ainda, que será reforçada "a resposta e a prontidão dos bombeiros", com a constituição de uma segunda equipa de intervenção permanente.

O presidente da Associação Humanitários dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, Carlos Coelho, afirmou que os apoios financeiros do município têm sido "reforçados ao longo destes dois últimos anos de pandemia (...) apoios sem os quais seria impossível no passado - e como será impossível no futuro - manter a sustentabilidade da associação humanitária".

Numa sessão marcada por palavras de agradecimento e reconhecimento aos bombeiros por parte de todos os intervenientes, em particular numa crise sanitária como é a da covid-19, o comandante dos Bombeiros, Normando Oliveira, enalteceu "a dedicação e empenho" dos homens e mulheres sob o seu comando, manifestando a sua convicção de que tudo continuará a ser feito "para proporcionar ao nosso corpo de bombeiros os recursos humanos, materiais e equipamentos necessários".