Câmara de São João da Madeira "vigia" coração de alunos e trabalhadores

A Câmara Municipal de São João da Madeira está a desenvolver um programa de prevenção cardiovascular dirigido às crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico e a trabalhadores de empresas do concelho. A Iniciativa conta com a parceria do Centro Hospitalar do Entre o Douro e Vouga.

Designado de "Primus", o programa passa pela avaliação do impacto da atividade física em crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico do Município de S. João da Madeira e referenciação facilitada de doentes de muito alto risco cardiovascular a partir das consultas de Medicina do Trabalho de unidades fabris do Concelho.

O presidente da Câmara Municipal, Jorge Vultos Sequeira, afirma que este programa "liga-se ao reforço da atividade física nas escolas do primeiro ciclo, com vista a combater o sedentarismo e a obesidade nos mais jovens, o que foi feito através da contratação de professores de educação física, pela Câmara Municipal, para coadjuvação dos professores titulares".

Já o Presidente do Conselho de Administração do CHEDV, Miguel Paiva, destaca a importância do desenvolvimento de parcerias com as autarquias locais que, afirmou, "conhecem bem o território" e "têm uma capacidade de intervenção direta junto de instituições, escolas e empresas".

Na área da saúde, a Câmara contava já, desde 2018, com o programa municipal de vacinação infantil contra o Rotavírus e a resposta de saúde oral no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.