Câmara de São João promove noite de fados "À Varanda"

Salomão Rodrigues Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Promover a alegria e animação entre a população, que esteve confinada ao longo de várias semanas, é o mote para a noite de fados que a Câmara Municipal de São João leva a efeito, sábado, no bairro social de Fundo de Vila.

"A intenção é animar o bairro com esta iniciativa ao ar livre, com as pessoas a puderem assistir das suas varandas ou então no local, mantendo as distâncias recomendadas", explicou, ao JN, Ângelo Oliveira que, juntamente com a sua filha, Teresa Oliveira, irá interpretar os fados na Rua do Poder Local, junto à chaimite do Exército e mural em homenagem a Salgueiro Maia.

"Vamos passar umas horas diferentes", garante o fadista, que estará acompanhado por Luís Carvalho na guitarra e Manuel Alves na viola. Contará, ainda, com a presença de um novo músico, Augusto Rocha, que tem, nesta noite, o seu "batismo".

O espetáculo tem início às 21.30 horas.