Centro de rastreio móvel pronto a arrancar em São João da Madeira

Com 48 casos confirmados pela Direção Geral de Saúde (DGS), São João da Madeira prepara a abertura de um centro de rastreio móvel "Drive Thru", no âmbito do combate à pandemia de Covid- 19, esta quarta-feira, na Oliva Creative Factory.

As placas junto à antiga Torre da Oliveira apontam o caminho para o local onde serão testados casos suspeitos do novo coronavírus, não só na Cidade do Trabalho como nos concelhos limítrofes.

O centro de rastreio móvel "Drive Thru", instalado na Sala dos Fornos da Oliva Creative Factory, em São João da Madeira, começa a funcionar esta quarta-feira.

Podem aceder suspeitos de infeção devidamente referenciados pelo SNS e após terem sido sinalizados através da linha SNS24.

A iniciativa é uma parceria da Câmara Municipal de São João da Madeira e do Grupo Clínicas CMP-Centro Médico da Praça, a par de outros parceiros institucionais.

Esta terça-feira, os dados apresentados pela DGS indicam 48 casos confirmados no concelho sanjoanense, notando que os valores concelhios difundidos correspondem a apenas 81% do total.