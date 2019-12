Salomão Rodrigues Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de cerca de 65 anos morreu, esta sexta-feira à tarde, num acidente que envolveu um camião e um Smart, no IC2, na zona de S. João da Madeira.

A vítima ficou encarcerada no automóvel, depois de ter colidido com um pesado de mercadorias.

O óbito foi declarado no local. A GNR e os Bombeiros Voluntários de São João da Madeira estiveram no terreno, assim como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Gaia.