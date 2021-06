Salomão Rodrigues Hoje às 10:11 Facebook

Um homem com cerca de 70 anos ficou ferido com gravidade em consequência de um acidente com uma viatura ligeira, esta manhã, em São João da Madeira.

A vítima seguia de bicicleta, na Rua Manuel Luís da Costa, quando colidiu com uma viatura ligeira.

Foi assistido no local pelos bombeiros de São João da Madeira e uma equipa da SIV - Suporte Imediato de Vida - de Oliveira de Azeméis.

A caminho do hospital de Gaia, o ferido acabaria por ter acompanhamento da equipa da VMER da Feira.