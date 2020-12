Salomão Rodrigues Hoje às 11:01, atualizado às 11:12 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, em consequência de um acidente de viação ocorrido, este sábado de manhã, no IC2, em São João da Madeira, no acesso à A32.

A vítima grave ficou encarcerada, tendo sido assistida no local pelos bombeiros de São João da Madeira.

Depois de estabilizados, os feridos foram transportados para o hospital S. Sebastião, na Feira.