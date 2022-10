Empresa de colchões cria 200 posto de trabalho em São João da Madeira

É inaugurada, esta sexta-feira, em São João da Madeira, uma nova fábrica de produção de colchões que deverá, segundo os responsáveis, criar 200 novos postos de trabalho. A inauguração da unidade fabril da Sleep.8 contará com a presença do secretário de Estado da Economia, João Neves.

A Sleep.8 ocupa as instalações de uma outra marca de colchões que deslocou a sua produção. Trata-se de uma fábrica com uma área de 14.000 m², totalmente renovada.

"Este investimento incidiu, sobretudo, na aquisição e modernização das instalações em que vamos laborar já a partir do próximo mês. Cerca de 85% da produção será direcionada para exportação e estamos confiantes que teremos trabalhadores e condições de excelência para crescer em S. João da Madeira e difundir da melhor forma a produção nacional", esclareceu, em comunicado, Kate Machado, CEO da Sleep.8 em Portugal.

PUB

A inauguração da unidade está marcada para as 17 horas e contará com a presença do secretário de Estado da Economia, João Neves, bem como do presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira.

Entre as presenças confirmadas conta-se, ainda, Ana Brito, responsável pelo primeiro programa totalmente digital e personalizado de Terapia Cognitiva-Comportamental para a Insónia em Portugal, denominado Sleep8Coaching, bem como Miguel Meira e Cruz, diretor do Centro Europeu de Sono e parceiro da Sleep8Coaching.

Com origem em Londres, a Sleep.8 abriu em 2019 a primeira loja em Lisboa e, em três anos, conta já com 36 lojas em 8 países europeus, incluindo Portugal, Espanha e Reino Unido. O plano de expansão prevê a abertura, até final de 2023, de mais de 50 lojas em território nacional e internacional.