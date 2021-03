Escola Dr. Serafim Leite com oficinas renovadas e ampliado espaço de formação

Salomão Rodrigues Hoje às 18:15 Facebook

A requalificação e ampliação da Escola Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, deverá ficar concluída até ao final de 2021. A garantia foi dada, na manhã desta terça-feira, pelo presidente da Câmara Municipal, Jorge Sequeira, durante a visita a esta obra orçada em 2,6 milhões de euros.

A intervenção consiste na reabilitação das atuais oficinas e na construção de um novo edifício, de três pisos, que irá resultar na oferta de melhores condições a alunos e docentes dos cursos de artes, informática, eletrónica e mecatrónica.

Anabela Brandão, responsável pelo estabelecimento de ensino que acolhe cerca de 800 alunos, lembra as condições eram precárias existentes naquele espaço do estabelecimento de ensino. "As salas eram muito reduzidas e não havia sequer sanitários nas oficinas".

Com a intervenção concluída, "o espaço das salas de aulas em alguns casos vai triplicar. As obras eram urgentes, porque já não era possível lecionar nas antigas oficinas", concluiu.

O presidente da Câmara Municipal refere que, apesar dos atrasos verificados, devido em parte à constrangimentos provocados pela pandemia, a obra "deverá estar concluída até ao final do ano".

"As antigas oficinas não reuniam condições para a prática das atividades letivas. Os alunos estavam amontoados, o edifício degradado e as aulas ministradas em condições penosas", referiu Jorge Sequeira.

O autarca lembra o processo "difícil" em que foi necessário encontrar um reforço do financiamento da obra inicial, prevista pelo executivo anterior. "Conseguiu-se que a escola fosse contemplada com um reforço de financiamento, inserido na Área Metropolitana do Porto. Tenho que agradecer ao ministro Tiago Brandão Rodrigues o empenho".

A obra é comparticipada a 85% por fundos europeus, sendo a verba restante suportada em partes iguais pelo Estado e pela autarquia sanjoanense.