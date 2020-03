Fábrica Evereste fecha esta sexta-feira e deixa 54 pessoas no desemprego

Hoje às 11:00 Facebook

A fábrica de calçado Evereste, em São João da Madeira, vai encerrar a sua laboração esta sexta-feira, ficando no desemprego os 54 trabalhadores que ali trabalhavam.

A coordenadora do Sindicato do Calçado, Fernanda Moreira, confirmou, ao JN, este encerramento. "Estive reunida com o administrador e foi-nos transmitido que a empresa fechava hoje", adianta a sindicalista.

A empresa está já a tratar de entregar a documentação necessária para os trabalhadores recorrem ao subsídio de desemprego.

Foi pago na totalidade o ordenado do mês de fevereiro, ficando em divida apenas os 13 dias do corrente mês.

Já as indemnizações a que os trabalhadores têm direito terão que ser reclamadas posteriormente.

A Evereste entrou há semanas em insolvência, depois de no início do ano registar problemas de liquidez financeira com a justificação da falta de pagamentos por parte de clientes.

O salário do mês de janeiro já tinha sido pago com atraso, pela primeira vez, em 78 anos de existência da Evereste.

Na altura, fonte da empresa admitia que se viviam momentos de "constrangimentos de liquidez" e que a Evereste passava por uma "situação difícil", não estando, contudo, "numa situação de bloqueio imediato".

"Os cenários estão todos em aberto [em relação ao futuro da empresa] mas estamos a trabalhar para que as coisas continuem". Cenário que veio a verificar-se não ser possível.