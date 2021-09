Salomão Rodrigues Hoje às 09:28 Facebook

Empresa de calçado de São João da Madeira já dava sinais de quebra da atividade e decidiu encerrar a produção devido à falta de encomendas.

Mais de 60 trabalhadores vão ficar no desemprego com o anunciado fecho da fábrica de calçado Armando Silva, em São João da Madeira.

O Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Calçado considera que alguns dos 62 trabalhadores, com conhecimentos especializados no ramo, deverão ter nova oferta de trabalho facilitada.