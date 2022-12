Uma pessoa ficou ferida com gravidade em consequência de um acidente entre uma viatura ligeira e um camião, esta noite, em São João da Madeira.

O acidente ocorreu na Rua Visconde, com a viatura ligeira a ficar presa em parte do rodado do camião.

Os bombeiros de São João da Madeira procederam ao desencarceramento da vítima, que apresenta ferimentos graves. Foi transportada para o hospital S. Sebastião, na Feira

A PSP deslocou-se ao local do acidente.