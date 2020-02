Fita adesiva nas janelas para travar frio no tribunal de S. João da Madeira

Catarina Silva Hoje às 10:00 Facebook

Degradação do edifício de S. João da Madeira denunciada há anos continua sem solução.

Claraboias com infiltrações que, em dias de chuva, enchem o Tribunal de S. João da Madeira de baldes, janelas calafetadas com fita adesiva para evitar a passagem do frio, dezenas de gabinetes vazios, um sistema de ar condicionado avariado, madeira infestada e sinais de vandalismo no exterior. Os problemas não são de agora e a delegação local da Ordem dos Advogados pede obras urgentes. Segundo a presidente, Manuela Rebelo, "o problema é a repartição de competências" que promove "o jogo do empurra".

Manuela mostrava, na segunda-feira, o estado atual do tribunal a responsáveis da Comarca de Aveiro, ao presidente da Câmara e a elementos do Conselho Regional da Ordem dos Advogados. "O ar condicionado está avariado há anos". O frio já obrigou o Ministério da Justiça a mudar-se para junto do balcão de atendimento. A área onde funcionava está repleta de secretárias vazias. "Aqui tinham uma entrada autónoma, gabinetes para interrogatórios. Há um mês, os funcionários mudaram-se, porque não conseguiam trabalhar", relata.