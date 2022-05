Grande incêndio destrói empresa de espumas sintéticas

Salomão Rodrigues Hoje às 19:02, atualizado às 19:45 Facebook

A empresa de espumas sintéticas e tecidos Ert2, localizada em São João da Madeira, ficou completamente destruída pelas chamas na tarde desta quinta-feira. Os postos de trabalho não deverão estar em causa.

O fogo na Ert2, uma das sete unidades de laboração que esta marca tem na zona Industrial das Travessas, começou cerca das 18.30 horas, quando os trabalhadores mudavam de turno.

Sem causas ainda conhecidas e numa altura que se registavam temperaturas elevadas, as chamas rapidamente tomaram a empresa destruindo-a por completo.



Apesar da pronta intervenção dos Bombeiros de São João da Madeira, cujo quartel está a cerca de 600 metros dali, não foi possível salvar a empresa, neste incêndio que acabaria por ser também combatido com o auxílio de várias corporações do distrito de Aveiro.



Aquela unidade dedicava-se à produção de espumas e tecidos para o setor do calçado, representando cerca de 10% da laboração do grupo que se dedica, maioritariamente, à produção de espumas e tecidos para o setor automóvel.



Ao JN, o presidente da Câmara, Jorge Sequeira, explicou que a atuação dos bombeiros passou pela tentativa de evitar que as chamas se propagassem a outras empresas anexas, também elas com materiais muito inflamáveis. "Esta unidade está praticamente tomada pelo fogo", afirmava o autarca quando ainda decorria o combate às chamas, garantindo que "a empresa terá capacidade para absorver os postos de trabalho [cerca de 50 funcionários]".



Apesar da destruição verificada e da rápida propagação das chamas, não houve feridos a lamentar. Tudo indicava que o rescaldo iria durar toda a noite.