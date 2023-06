Gin e música regressam a São João da Madeira em setembro

O "Gin & Street Food Sessions" está de regresso a São João da Madeira nos dias 8 e 9 de setembro. A bebida, que é ponto de partida para o evento que conta também com momentos artísticos, vai estar disponível para os apreciadores em 30 "My Gin Spots", mais 10 do que ano passado.

O centro cívico da cidade de São João da Madeira, com particular destaque para a Praça Luís Ribeiro e Largo de Santo António, vai contar com um aumento de locais onde os visitantes podem apreciar os diferentes sabores do Gin.

Para além dos "Spots", a bebida está também em destaque nos espaços das marcas e profissionais do Gin, com workshops e degustações. A estes juntam-se, de uma forma informal, alguns estabelecimentos de restauração que vão privilegiando esta bebida nos seus espaços, ao longo dos dois dias de evento.

O "Gin & Street Food Sessions" conta também com música, com o destaque para o grupo HMB na noite de nove de setembro.

"Este evento é uma grande montra, que chama à cidade milhares de pessoas", referiu, na tarde desta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal, Jorge Sequeira.

O autarca refere que se trata de um acontecimento que é já uma referência em todo o país, "importantíssimo para vários setores de atividade da nossa cidade".

O aumento do número de "My Gin Spots" disponíveis na presente edição é justificado por Jorge Sequeira com a "grande procura do público que o evento teve o ano passado e o acréscimo esperado para este ano".