Hoje há homenagem à freira Tona em São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Há precisamente um ano era brutalmente assassinada Maria Antónia Guerra de Pinho. A freira Tona, como era carinhosamente tratada pela população, é alvo de uma homenagem promovida pela Câmara de São João da Madeira e à qual se associou a paróquia.

"Creio sempre no meu Mundo". A frase da freira Tona e a sua imagem irão constar de uma placa evocativa desta homenagem a decorrer, hoje, pelas 18 horas, no Parque de Nossa Senhora dos Milagres e que contará com a presença do presidente da Câmara, Jorge Sequeira, e do bispo auxiliar do Porto, D. Vitorino Soares.

"Após a trágica morte da irmã Antónia, inúmeras pessoas dirigiram-se ao município a solicitar que fosse realizada uma homenagem. A Câmara já tinha essa intenção, mas foram dezenas e dezenas de pessoas que exprimiram essa vontade", justificou o autarca.

Motivo pelo qual considera que, mais do que uma iniciativa da Autarquia, esta é "uma iniciativa dos são-joanenses que, na sua globalidade, se expressaram para a Câmara realizar a homenagem". Diz que se trata de um evento simbólico. "Queremos recordar o trabalho solidário que ela fez e a sua bondade, mas também sinalizar este ato de violência contra uma mulher e passar a mensagem do necessário combate à violência sobre as mulheres", referiu, lembrando que as mulheres "têm sido vítimas de uma vaga de crimes".

Carisma e dedicação

"Era uma pessoa atenta e muito prestável. As pessoas gostavam da irmã pelo carisma, alegria e dedicação", afirmou, ao JN, o padre Álvaro Rocha.

O pároco de São João da Madeira refere que a diocese "queria ter também uma palavra de reconhecimento e gratidão para com a irmã Antónia, que representa o que há de melhor para todos nós cristãos".v