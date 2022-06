Homem morre em queda junto à Linha do Vouga

Um homem morreu, na tarde desta quarta-feira, em consequência de uma queda junto à Linha do Vouga, em São João da Madeira.

A vítima estaria a circular junto à linha ferroviária quando sofreu uma queda inesperada que acabaria por o vitimar.

Dada a proximidade do local da queda, a Linha do Vouga esteve interrompida cerca de uma hora, tendo já retomado a circulação.

Os bombeiros de São João da Madeira estiveram no local e procederam ao transporte do cadáver para o gabinete do instituto de medicina legal, na Feira.

A PSP tomou conta da ocorrência.