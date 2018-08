Acidente faz seis feridos em São João da Madeira

Salomão Rodrigues 30 Maio 2018 às 15:05 Facebook

Twitter

Seis pessoas ficaram feridas, entre as quais quatro menores, na sequência de um acidente de viação ocorrido cerca das 14.30 horas, no lugar das Fontainhas, em São João da Madeira.

O acidente envolveu duas viaturas ligeiras. Foi necessário proceder ao desencarceramento de algumas vítimas.

Quatro mulheres, com idades entre os 15 e os 17 anos, foram transportadas para o Hospital São João, no Porto. Já um homem e outra mulher, com 18 e 61 anos, respetivamente, foram orientados para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

Estiveram no local os bombeiros de São João da Madeira, auxiliados pelas corporações de Arrifana e Oliveira de Azeméis, com um total de 10 viaturas e 23 homens. A VMER da Feira esteve também no local, assim como a PSP.