Bancos de jardim de… lápis de cor são um sucesso em São João da Madeira

Madeiras moldadas em forma de lápis de cor deram corpo a singulares bancos de jardim executados pelos trabalhadores da Câmara Municipal de S. João da Madeira.

Uma referência ao ícone sanjoanense que são os lápis da Viarco, que colaborou com esta iniciativa da autarquia de valorização da paisagem urbana da cidade e, em particular, do espaço ajardinado do Largo do Souto, tornando-o mais aprazível e acolhedor.

De acordo com a autarquia, estes são os primeiros três bancos do género, "mas outros serão colocados em breve noutros pontos da cidade".

Os bancos são já uma atracão na cidade, e um dos motivos mais requisitados para as muitas "selfies" que sanjoanenses e forasteiros ali tiram.