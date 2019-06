Carro desgovernado caiu ao rio Ul com dois ocupantes

Salomão Rodrigues Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma viatura ligeira caiu ao rio Ul, esta quarta-feira de madrugada, em São João da Madeira. Condutor e ocupante escaparam ilesos.

O acidente ocorreu cerca das 6 horas, quando o condutor de 19 anos, que tinha acabado de sair do local de trabalho na companhia de outro colega, perdeu o controlo da viatura junto à rotunda no Lugar da Ponte.

Bateu no separador central e depois na proteção lateral da ponte que, perante a força do impacto, cedeu. O carro caiu desgovernado no rio Ul, tendo ficado capotado.

Os dois ocupantes, residentes nas Caldas de S. Jorge, Feira, saíram da viatura pelos próprios meios, sem ferimentos.

Ainda tentaram, sem sucesso, retirar o carro do local.

O JN apurou que o condutor não soube explicar os motivos do acidente, referindo apenas que o carro entrou em despiste na rotunda.

Os bombeiros só foram chamados uma hora depois. A PSP tomou conta da ocorrência.