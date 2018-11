Duas mulheres feridas em acidente de viação

Salomão Rodrigues Hoje às 16:01 Facebook

Duas mulheres ficaram feridas em consequência de um acidente de viação ocorrido, na tarde de segunda-feira, em São João da Madeira.

A colisão aconteceu na Rua Alão de Morais, quando a viatura em que as mulheres seguiam colidiu com uma outra viatura ligeira acabada de sair do cruzamento que ali existe.

Os bombeiros de São João da Madeira tiveram que desencarcerar as vítimas que foram transportadas para o Hospital S. Sebastião, na Feira, depois de estabilizadas no local.

A PSP tomou conta da ocorrência.