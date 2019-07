Há dezenas de alunos estrangeiros nas escolas de S. João da Madeira

Catarina Silva Hoje às 16:35 Facebook

No último ano, foram muitos os estudantes estrangeiros que chegaram com as famílias para viver e estudar em Portugal.

Quando Antónia Rose veio de malas e bagagens do Brasil para Portugal, com o filho Lorenzo, estava longe de imaginar que acabaria em S. João da Madeira. Foi parar à cidade por acaso, e ficou. Lorenzo é um dos 82 alunos estrangeiros que, desde o ano passado, entraram nas escolas do concelho. A maioria chega do Brasil e da Venezuela, à procura de qualidade de vida, mas também os há de França, Bolívia, Bulgária, Angola ou Cabo Verde.

Parece não haver uma fórmula para explicar o "boom" recente de alunos estrangeiros nas escolas da cidade. Do pré-escolar ao Secundário, são dezenas, alguns nem sequer falam português e estão a aprender. Não é o caso do italiano Lorenzo Ghinardi, de 11 anos, filho da brasileira Antónia e de pai italiano, que já faleceu.