Jovem morreu em colisão entre dois carros no IC2 em São João da Madeira

Uma jovem de 19 anos morreu, esta segunda-feira, num acidente entre duas viaturas no IC2, em São João da Madeira.

O acidente ocorreu cerca das 6 horas da manhã desta segunda-feira, no IC2, em São João da Madeira. A via esteve cortada mais de três horas, para trabalhos de socorro e posterior limpeza da via.

A vítima mortal tem 19 anos e conduzia um carro branco da marca Opel. Ao que o JN apurou, o jovem terá entrado em despiste, galgou o separador central do IC2 e colidiu com outra viatura.

O jovem ainda estaria vivo quando os bombeiros chegaram. Completamente encarcerado na viatura, acabou por não resistir aos graves ferimentos. O óbito foi declarado no local.

O condutor do outro veículo envolvido no acidente sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao Hospital São Sebastião, na Vila da Feira.

O socorro mobilizou os Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São Sebastião e a GNR, num total de 16 operacionais e cinco viaturas.