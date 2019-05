Mais de cinco milhões de peças LEGO em São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

São mais de 1200 m2 e cinco milhões de peças LEGO que dão forma às mais fascinantes construções do imaginário de crianças e adultos. Estão disponíveis para visita, este fim de semana, na Sala dos Fornos da Oliva Creative Factory, em São João da Madeira.

À LEGO City, que reúne uma grande panóplia de edifícios, comboios em movimento, um porto de mar e zonas rurais limítrofes, juntam-se construções inspiradas no espaço e ficção científica, cenários inspirados nas sagas Star Wars e Harry Potter, uma mesa com réplicas de carros e aviões, outra com antiguidades e reproduções de máquinas reais construídas com LEGO Technic e robots LEGO Mindstorms.

A iniciativa da Associação Portuguesa de Utilizadores de LEGO (PLUG) em parceria com a Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) disponibiliza ainda aos visitantes uma demonstração do GBC (Great Ball Contraption) da PLUG. São centenas de pequenas bolas em movimento contínuo, transportadas pelas máquinas "estranhas, incríveis e hipnotizantes", tudo construído apenas com peças LEGO.

Estão igualmente prometidas áreas para diversão e expressão criativa dos mais novos, com milhares de peças à disposição. E volta a estar em destaque o mosaico gigante exclusivo com 24m2 e cerca de 100 mil peças, construído ao longo da exposição pelas mãos dos próprios visitantes.

A iniciativa está disponível, entre as 10 e as 21 horas deste sábado e as 10 e 19 horas de domingo. As entradas para crianças (4-10 anos), que têm de se fazer acompanhar por um adulto com bilhete válido, custam dois euros. Adultos (+11 anos) pagam quatro euros e crianças até aos três anos não pagam.