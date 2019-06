Morreu Manuel Cambra, antigo presidente da Câmara de São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 12:05 Facebook

Faleceu Manuel de Almeida Cambra, 89 anos, antigo presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira. O funeral realiza-se terça-feira.

A chegada do corpo à cidade está marcada para as 10.30 horas, na Capela Mortuária junto à Igreja Matriz. O funeral terá lugar pelas 16 horas, na Igreja Matriz, seguindo para o cemitério n.º 2, onde será sepultado.

A Câmara Municipal de São João da Madeira vai decretar dois dias de luto Municipal, terça e quarta-feira, pela morte de Manuel Cambra e propor um voto de pesar na reunião do Executivo, na terça-feira.

Manuel Cambra nasceu em 1929, em S. João da Madeira. Foi presidente da autarquia entre 1984-2001.

Da sua ação no Executivo, destaca-se a conclusão do Complexo Desportivo das Corgas, do Fórum Municipal, do Centro Coordenador de Transportes, do Monumento Arquitetónico da Praça Luís Ribeiro, da ETAR do Aterro Sanitário (obras intermunicipais) e da criação da área pedonal no Centro da Cidade.

No âmbito cultural, verificou-se uma política de cooperação com o Ministério da Educação que resultou em diversas intervenções nas escolas locais, nomeadamente na ampliação das oficinas da Escola Secundária Dr. Serafim Leite e a construção dos polidesportivos das outras duas Escolas Secundárias.

Desenvolveu esforços para a instalação do Centro de Arte e para a ampliação/remodelação da Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo, entre outras iniciativas.

Foi, ainda, deputado nacional, na IX legislatura, pelo CDS PP.