O presépio de Natal de S. João da Madeira, Aveiro, foi alvo de atos de vandalismo durante a madrugada deste sábado.

Os atores do delito arrancaram as cabeças das imagens do presépio, construído no Largo Renato Araújo pela paróquia local, e atiraram-nas para os jardins de algumas residências da cidade.

Este ato de vandalismo causou indignação generalizada na população local que visitava o presépio frequentemente.