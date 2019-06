Sanjoanenses reivindicam "feriado" no dia de São João Batista

Salomão Rodrigues Hoje às 21:57 Facebook

Cresce o número de sanjoanenses que reivindica feriado no 24 de junho, dia de São João Batista, santo padroeiro do concelho. O padre local e o presidente da comissão de festas estão entre os defensores da ideia.

As Festas da Cidade começam, amanhã, e têm como um dos pontos altos, as comemorações do São João, na próxima segunda-feira. Como habitualmente, haverá uma marcha sanjoanina, procissão solene, fogo de artificio e a atuação de um artista consagrado.

Mas não chega. Nos últimos anos um número crescente de sanjoanenses tem vindo a reivindicar a possibilidade de ser decretado feriado municipal ou, em alternativa, a tolerância de ponto.

À semelhança do que acontece em alguns concelhos do Grande Porto, também os sanjoanenses querem poder viver intensamente esta data e estar junto de família e amigos.

"Sou favorável a esta ideia, porque se trata de um grande momento em que cidade pára. Seria uma oportunidade para as famílias de juntarem e virem para o exterior conviverem umas com as outras", explica o pároco da cidade, Álvaro Rocha.

O responsável pelas celebrações cristãs recorda que "todas as terras em redor de São João da Madeira fazem feriado". "Porque não fazer também aqui", questiona.

Álvaro Rocha afirma que "faz sentido" esta pretensão, porque, "o dia 24 na cidade tem força própria e vivências que estão de acordo com um feriado".

Em alternativa a uma impossibilidade de ser decretado feriado, o padre defende a "tolerância de ponto" já que, "os particulares podem dar os feridos que quiserem".

"No Carnaval também não é feriado, mas toda a gente o faz", comparou.

Com a mesma opinião, o presidente da Comissão de Festas, Adelino Calhau, diz que um feriado "valorizava ainda mais os festejos" e que na cidade, "a maior parte das pessoas com quem não vai trabalhar no dia 24".

"São Joao Batista é o nosso santo padroeiro e os nossos festejos trazem gente de todo o lado. Era justo que todos pudessem usufruir da mesma maneira a alegria do São João", disse.

Ao JN, a Câmara Municipal esclarece que, "não equaciona outra data para o feriado municipal que não o 11 de outubro, dia da Emancipação Concelhia de S. João da Madeira, concretizada no ano de 1926".

O program das festas sanjoaninas em São João da Madeira

O programa dos festejos para amanhã destaca as Marchas Populares, na Avenida da Liberdade, num desfile que envolve cerca de dois mil participantes, a maioria dos quais crianças e jovens das escolas da cidade.

No dia 23 de junho, véspera de S. João, será realizada uma arruada até à Santa Casa da Misericórdia, com início às 15h00 e que será acompanhada pela Banda de Música de S. João da Madeira e pela Banda da Carvalheira Terras do Bouro. À noite, pelas 21h30, de novo no Jardim Municipal, é o momento para um Encontro de Bandas Filarmónicas.

O programa de animação musical complementa a vertente religiosa das Festas da Cidade, da qual se destacam a Procissão das Velas (22 de junho, às 21.30 horas, da Capela de Santo António à Igreja Matriz) e a Procissão Solene (23 de junho, às 17 horas, com saída e chegada na Igreja Matriz), atraindo multidões e envolvendo numerosos figurantes e músicos, no percurso pelas ruas de S. João da Madeira.

Dia 24 de junho, data para a qual está agendado outro dos destaques do programa: o concerto de Mickael Carreira, no Jardim Municipal, às 22h00. Logo a seguir, o espetáculo de fogo-de-artifício que encerra a edição deste ano do evento.