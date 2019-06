São João da Madeira quer alunos do 1.º ciclo com aulas diárias de ginástica

Salomão Rodrigues Hoje às 11:21 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira reitera a intenção de introduzir uma hora diária de Educação Física em todas as escolas do primeiro ciclo. O primeiro passo foi dado, no corrente ano, com uma hora semanal de atividade física que mereceu elogio da comunidade escolar.

Braços no ar e arco à cintura, num jogo de equilíbrio e destreza, foi uma das imagens da aula de Educação Física que decorreu na escola do 1.º ciclo de Carquejido, ponto de partida para o balanço da implementação desta iniciativa, decorrido o primeiro ano letivo.

Todas as 54 turmas do primeiro ciclo implementaram uma hora semanal da disciplina, no horário curricular, cujo professor foi contratado pela autarquia para auxiliar os professores titulares das turmas a ministrarem a atividade física.

"É uma mais-valia para os miúdos. Ter o apoio do professor [de Educação Física] é mais produtivo, porque nos ajuda a ter técnicas próprias desta área e a fazer outro género de exercícios", confirmou Helena Freire, uma das professoras de Carquejido. Garante que os estudantes "adoram" e "colaboram" nesta hora semanal. "Vimos uma evolução muito grande nos alunos".

Também o presidente da Câmara se mostra satisfeito. "Na última reunião do conselho municipal de educação as associações de pais fizeram um balanço muito positivo desta iniciativa. Penso que é o sentimento geral da comunidade escolar", referiu o autarca.

Jorge Sequeira afirma que se trata de "uma política de combate à obesidade, sedentarismo e fomento de exercício físico que é uma necessidade sentida por toda a comunidade".

O programa representa um investimento adicional da autarquia na educação de cerca de 50 mil euros. "Vamos continuar com ele no próximo ano", garantiu o autarca, confirmando ainda a intenção de cumprir a promessa eleitoral de implementar uma hora diária de educação física a todos os alunos.

"Ambicionamos mais e até ao fim do mandato vamos tentar encontrar soluções para reforçar ainda mais a implementação da educação física. O nosso objetivo é chegar a uma hora por dia, uma das nossas bandeiras [eleitorais]", adiantou.

Respondendo à viabilidade de concretizar tal intenção, o presidente disse que, no momento, "estão a ser feitos estudos nesse sentido", contando com o apoio das associações".