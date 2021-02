Internet gratuita nos autocarros municipais de São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Os autocarros dos Transportes Urbanos de S. João da Madeira (TUS) passam a disponibilizar aos passageiros acesso gratuito à internet. Esta iniciativa ocorre depois de, no início do ano, a Câmara Municipal ter abolido qualquer cobrança neste transporte aos munícipes.

A autarquia justifica que esta é mais uma medida que "vem contribuir para tornar mais atrativo o recurso a este meio de deslocação na cidade, permitindo que os utilizadores possam navegar na web através de wi-fi enquanto viajam". "Fomentar a utilização do TUS tem sido um dos objetivos de forma a contribuir para a diminuição das emissões de carbono e redução da pegada ecológica do concelho", acrescenta.

De acordo com dados apurados entre maio de 2019 e agosto de 2020, o total de passageiros nas duas linhas do TUS foi, nesse período, de cerca de 107 mil.

As medidas de incentivo à utilização do TUS e a sua modernização "soma-se a outras ações que a autarquia tem desenvolvido no sentido de mudar o paradigma no concelho quanto às questões ambientais", adianta a Câmara Municipal.