Jorge Cortez: "É importante haver mais debate e negociação na cidade"

Jorge Cortez é o candidato da CDU à Câmara de S. João da Madeira. Habitação social e requalificação da Linha do Vouga são prioridades.

Após várias candidaturas à Câmara, Jorge Cortez volta a encabeçar a lista da CDU tendo por objetivo reconquistar um lugar na vereação, o que não acontece desde a década de 80. Disponibilidade de mais habitação social e a requalificação da Linha do Vouga estão entre as prioridades do histórico do PCP em São João da Madeira.

A CDU nunca conseguiu conquistar a presidência da Câmara. O que será um bom resultado nas próximas eleições?