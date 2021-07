Jorge Sequeira: "A Praça tem condições para atrair investimento e pessoas"

Salomão Rodrigues Hoje às 09:44 Facebook

Jorge Sequeira recandidata-se pelo PS à Câmara de São João da Madeira. Habitação social e modernização da EB 2/3 da cidade são prioridades.

Após uma primeira vitória, com maioria absoluta em 2017, Jorge Sequeira recandidata-se pelo PS a um segundo mandato com a pretensão de dar um novo impulso na habitação social. Reitera a concretização da neutralidade carbónica em 2030 e acredita que a intervenção urbanística no centro da cidade terá a aceitação maioritária da população.

Que balanço faz deste último mandato?